У Білорусі нові навчання російської та білоруської авіації
16 січня в Білорусі стартували спільні льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів Збройних сил РБ та Росії.
"Стартувало спільне льотно-тактичне вчення авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ (сил)", - зазначили у Міноборони РБ.
Повідомляється, що від російської сторони в навчаннях бере участь військове формування повітряно-космічних сил.
Росіяни та білоруси планують відпрацювати:
- ведення повітряної розвідки;
- спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону;
- авіаційну підтримку угруповань військ;
- висаджування тактичного повітряного десанту;
- доставку вантажів та евакуацію поранених.
У білоруському відомстві наголосили, що для проведення навчань задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних Сил Білорусі.