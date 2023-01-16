У Білорусі нові навчання російської та білоруської авіації

16 січня в Білорусі стартували спільні льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів Збройних сил РБ та Росії.

"Стартувало спільне льотно-тактичне вчення авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ (сил)" , - зазначили у Міноборони РБ.

Повідомляється, що від російської сторони в навчаннях бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

Росіяни та білоруси планують відпрацювати:

ведення повітряної розвідки;

спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону;

авіаційну підтримку угруповань військ;

висаджування тактичного повітряного десанту;

доставку вантажів та евакуацію поранених.

У білоруському відомстві наголосили, що для проведення навчань задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних Сил Білорусі.