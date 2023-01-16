Медведчук написав статтю про війну в Україні

Проросійський політик, кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук написав статтю в російській газеті "Известия" про війну в Україні, в якій у всьому, що сталося, звинуватив колективний Захід і закликав враховувати інтереси Росії, повідомляє Українська правда.

"Тепер виходів тільки два: сповзати до світової війни і ядерного конфлікту або знову починати процес розрядки, для чого потрібно враховувати інтереси всіх сторін. Але для цього потрібно політично визнати, що у Росії є інтереси, що їх необхідно враховувати в побудові нової розрядки" , - підкреслив політик.

Кум Путіна вважає, що "український конфлікт" може "рости далі, перекидаючись на Європу, інші країни".

Водночас Медведчук заявив, що війна також може бути "локалізована і вирішена". Але він нібито не знає, як це зробити, бо влада Зеленського нібито "нескінченну кількість разів заявляє, що ніякий мир їй не потрібен, а потрібно більше зброї і грошей на війну".

На думку політика, також "ніякого миру Україні не хочуть" і "більшість американських та європейських політиків".

"Можливо, українцям для порятунку своєї країни потрібно починати будувати свою демократію і відкривати свій громадянський діалог без західних кураторів, результат від управління яких шкідливий і згубний. Якщо Захід не хоче слухати точку зору іншої України, то це його справа, але для України така точка зору важлива і необхідна, інакше цей кошмар ніколи не закінчиться" , - стверджує Медведчук.

Соратник Путіна також вважає, що "необхідно створити політичний рух із тих, хто не здався, хто не зрікся своїх переконань під страхом смерті та в'язниці, хто не бажає, щоб його країна стала місцем геополітичних розбірок", а "світ має почути таких людей".

Медведчук також наголосив: якщо Європа і далі продовжуватиме підтримувати Україну, "то її затягне у війну, можливо, і в ядерну".

Свою статтю кум Путіна почав здалеку – з часів закінчення Холодної війни. За його словами, Росія завжди нібито діяла розумно і чесно – мовляв, "СРСР, а потім РФ ставили за мету не перемогу в Холодній війні, а вихід із військового протистояння Сходу і Заходу, який міг закінчитися ядерною катастрофою".

Медведчук також написав, що відносини РФ і України "мають свою специфічну історію" і вони нібито навіть "тісніші за взаємодію Англії та Шотландії або північних і південних штатів".

На його думку, російська еліта "не просто надала Україні незалежність" у 1991 році, а й "підштовхнула до неї".

Кум російського президента у своїй статті написав, що з моменту першого майдану у 2005 році Україна нібито почала будувати антиросійську політику на рівні державної ідеології і почала нібито "психологічно українців налаштовували проти росіян".

На думку Медведчука, в Україні з 1991-го "існували дві країни – анти-Росія і Україна як ще одна Росія". При цьому, за словами посіпаки Путіна, "південний схід мав більше як людських, так і фінансових ресурсів, що аж ніяк не вписувалося в прозахідну картину України", бо нібито там жили "надто горді, надто вільні, надто багаті люди".

Він назвав президента Петра Порошенка "президентом війни", який не виконав Мінські угоди. А президента Володимира Зеленського – "уособленням війни".

Медведчук вважає, що якби Зеленський під час виборів заявив, що він протистоятиме загарбницьким планам Росії, то "ніхто б його не обрав".