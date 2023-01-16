Українські військові прибули в США для навчання на Patriot

Близько сотні українських військових, які навчатимуться на операторів та обслуговування систем протиповітряної оборони Patriot, вже прибули на базу в Оклахомі. Про це повідомила спецкореспондент американського Fox News, повідомляє Українська правда.

Ліз Фріден опублікувала відео літака, який, за її словами, - борт з українськими військовими, який приземляється в аеропорту Форт Сілл.

FOX EXCLUSIVE: Video shows the plane carrying 90-100 Ukrainian soldiers landing на Fort Sill регіональний аеропорт до початку тренування на Patriot missile system this week at Fort Sill, Oklahoma @WestfallAustin pic.twitter.com/z46Yazz — Liz Friden (@Liz_Friden) January 16, 2023

Нагадаємо, у Пентагоні офіційно підтверджували, що навчання українських операторів ЗРК Patriot мають розпочатися цього тижня. На цьому етапі навчання пройдуть від 90 до 100 українських військових, які будуть операторами або займатимуться обслуговуванням систем. Підготовка триватиме кілька місяців