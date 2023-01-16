Мерія: До Маріуполя почали прибувати вантажівки з живою силою ворога

До тимчасово окупованого Маріуполя почали прибувати з Донецького напрямку вантажівки з живою силою росіян, повідомляє Ділова столиця.

Про це радник мера міста Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

"До Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою. Частина з них розміщується в с. Белосорайська Коса. Лише за ранок понеділка – понад 10 вантажівок" , — написав він.

Андрющенко також стверджує, що в Маріуполі почали додатково вербовати кухарів та обслуговуючий персонал в "пансіонати", які, за його словами, насправді є новими казармами.

Як повідомлялось, російські загарбники поступово перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу. Усіх маріупольців, які працювали у порту, звільнили, а на їхнє місце приїхали працівники з РФ.