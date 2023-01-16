ГУР: Росія готує різні сценарії повторного наступу

Росія, за даними української розвідки, може готувати різні сценарії повторного наступу, а російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своєї стратегічної мети — знищення українського народу та держави, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі 24 канала.

"Сценарії та напрямок нападу можуть бути не одні, ворог готує різні сценарії. І частково займається, зокрема, дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямів з метою дезорієнтувати нас" , — сказав він.

Юсов додав, що окупанти поширюють інформацію про «екзотичні напрямки» нападу, наприклад, про висадку десанту в Одесі. На його думку, зараз напад на Одесу «виглядає суїцидальним напрямком» для росіян, але ЗСУ спостерігали й інші суїцидальні дії окупантів.

У розвідці також зазначили, що на сьогодні немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення в Україну.

"Путін не відмовився від своєї стратегічної мети – геноцидної війни, знищення українського народу та держави. Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій. І, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій, перемоги та звільнення України від загарбників" , - сказав він.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков говорив, що новий масштабний наступ російських військ розпочнеться навесні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня заявляв, що країна-агресор може піти у новий великий наступ у лютому 2023 року. За його словами, він може розпочатися з території Білорусі у напрямку Києва.

У ГУР зазначали, що Росія може готуватися до нового наступу у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.