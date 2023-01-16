WP: Кривава бійня в Бахмуті створює ризики для України

Україна зіштовхнулася зі складним вибором. На скільки далеко її армія повинна зайти в обороні Бахмута в той час, коли Київ готується до нового контрнаступу на інших ділянках фронту, заощаджуючи зброю, боєприпаси і досвідчених бійців. Про це пише Washington Post, нагадуючи, що впродовж останніх днів Росія посилила бої в районі міста, повідомляє Дзеркало тижня.

Тривають жорстокі бої, які підкреслюють, на скільки високу ціну доводиться за них заплатити. Російські найманці і в’язні, які приєдналися до групи «Вагнера», просунулися вперед у місті Соледар, намагаючись наблизитися таким чином до Бахмута, захопити який російським силам не вдавалося багато місяців попри перевагу в вогневій силі і готовності жертвувати своїми солдатами.

«Коли ми вбиваємо п’ятьох з десяти їхніх солдатів за раз, вони поповнюють втрати знову до десятки за кілька годин. Попри те, що вони атакують малими групами, втрати постійно поповнюють, що дозволяє їм штурмувати позиції дуже часто. Інколи це відбувається 5-7 разів за день» , - сказав заступник командира батальйона Національної гвардії України Андрій Крищенко.

«Українським військовим тепер потрібно вирішити, скільки ще сил, боєприпасів і зброї можна витратити на продовження оборони Бахмуту, міста, яке багато аналітиків вважають не дуже стратегічно важливим, але яке також стало політичним символом для обох сторін» , - пише Washington Post, додаючи, що це рішення Києву потрібно ухвалити якраз тоді, коли він чекає на обіцяну бронетехніку від США, Франції і Німеччини, готуючись до початку нового контрнаступу у найближчі місяці.

Успіх такої операції буде критично важливим для президента Володимира Зеленського, якому потрібно продемонструвати непохитність імпульсу на полі битви, а також внутрішньої і зовнішньої підтримки українських воєнних зусиль після 11 місяців протистояння.

«Їм потрібні підрозділи, які не беруть участь в боях, добре забезпечені і треновані для такого наступу. Саме тому Бахмут - це битва, яка, на мою думку, досі йшла на користь Україні. Але тепер там є питання про те, наскільки ціна битви за Бахмут може нашкодити загальній українській стратегії взимку і навесні» , - сказав військовий аналітик центру CNA Майкл Кофман.

Washington Post нагадує, що в середині 2022 року власник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин вирішив, що за допомогою Бахмуту може довести Кремлю надзвичайну боєздатність його приватної армії найманців, на відміну від російської регулярної армії, яка постійно відступає. Прігожин хоче показати, що його намайнці можуть переймати ініціативу і захоплювати нові території. Багато військових аналітиків вважають, що це стратегічна помилка. Тому що Росія зазнає страшних втрат на цій ділянці фронту, марнуючи живу силу, боєприпаси і зброю, щоб захопити місто з невеликою стратегічною цінністю з більш ширшої точки зору на війну загалом.

Україна теж під тиском. Оскільки їй потрібно запустити новий контрнаступ у найближчі місяці, а також відбити будь-які нові російські кампанії, засновані на силах, які були накопичені в ході мобілізації. І зараз виснажлива битва за Бахмут випробовує українські резерви боєприпасів і підготовлених солдатів.

Старший аналітик з питань Росії в Інституті дослідження війни (ISW) Мейсон Кларк сказав, що був би здивований, якби українське військове командування дозволило своїм силам в Бахмуті зазнати такого рівня виснаження, щоб це вплинуло на здатність почати контрнаступ в інших місцях. Він підкреслив, що українські командири досі демонстрували вправність в оперативному плануванні. Неназваний американський чиновник сказав Washington Post, що в Україні усвідомлюють необхідність зберегти сили для подальших контрнаступальних операцій.

«Вони все ще ведуть бій, але не використовують таку ж кількість ресурсів, як на початку. Тому що вони теж занепокоєні питанням стійкості тут» , - сказав чиновник США, додавши, що українська армія «розподіляє свої сили належним чином».

Також співрозмовник видання застеріг, що не варто вважати Бахмут чи Соледар стратегічно неважливими. Місцеві соляні та інші шахти мають економічну цінність. Крім того, Росія може використати ці шахти і тунелі, щоб заховати техніку і боєприпаси від українських ракетних ударів. Москва також наділяє ці міста особливою вагою.