МАГАТЕ розширює місію в Україні, щоб запобігти ядерній аварії
Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває, повідомляє Європейська правда.
Про це написав у Twitter глава МАГАТЕ Алессандро Россі.
"Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємось на всіх АЕС країни для надання допомоги у сфері ядерної та фізичної ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Гроссі цього тижня відвідає Південноукраїнську та Рівненську атомні електростанції, а також Чорнобильську АЕС, щоб оголосити про початок місій у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з об'єктів.
МАГАТЕ вже має постійну присутність у складі до чотирьох експертів на Запорізькій АЕС; крім того, найближчими днями команда з двох експертів також буде розміщена на Хмельницькій АЕС.
Загалом кількість експертів агентства в Україні зросте до 11-12.
Нагадаємо, після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.