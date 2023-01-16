Череватий: Українські підрозділи тримають оборону в Соледарі і на підступах

Сили оборони України продовжують тримати оборону в Соледарі Донецької області та на підступах до міста, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "24 каналу".

"Схід України залишається головним напрямком удару удару агресора. Ворог сконцентрував головний удар на Бахмутському напрямку, особливо в районі Соледара, де точаться бої. Українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому місті і на підступах".

Російські загарбники вже наштампували і почали роздавати своїм військовим медалі "за взяття Соледара", попри те, що за українське місто все ще тривають бої.