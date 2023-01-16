Путін знову провів телефонну розмову з Ердоганом: що обговорювали

У понеділок, 16 січня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. У ході переговорів вони обговорили ситуацію довкола України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Зокрема, сторони обговорили ініціативу Туреччини та з урахуванням переговорів омбудсменів України та РФ питання щодо обміну полоненими, насамперед пораненими.

При цьому Путін поскаржився турецькому лідерові на те, що Україна не прийняла пропозицію Кремля "припинити вогонь" на період православного Різдва.

Водночас диктатор та Ердоган розглянули хід реалізації стамбульських домовленостей про вивезення українського зерна з чорноморських портів та розблокування постачання продовольства та добрив із Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ердоган має намір обговорити відкриття гуманітарного коридору для поранених із Зеленським та Путіним.

Нагадаємо, український омбудсмен Дмитро Лубінець провів три раунди переговорів із Москальковою. Зокрема, Україна передала РФ список із 800 пораненими військовими для ймовірної репатріації.