Резніков зустрінеться зі Столтенбергом під час засідання на полях Рамштайну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе зустріч із головою Міноборони України Олексієм Резніковим під час зустрічі Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у п’ятницю, 20 січня, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті НАТО.

Зазначається, що зустріч була організована міністром оборони США Ллойдом Остіном та буде присвячена війні Росії проти України та питанням безпеки.

"На полях засідання Генеральний секретар проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями" , - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина ухвалить рішення про постачання ЗСУ танків Leopard 2 до зустрічі у форматі Рамштайн.