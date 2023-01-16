Словаччина передала Україні останню із домовлених гаубиць Zuzana 2

Словаччина передала Україні восьму самохідну артилерійську установку Zuzana 2 за контрактом, який передбачав поставку восьми одиниць цього типу зброї, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Європейська правда".

"Словаччина твердо стоїть на боці України, яка продовжує боротися з незаконною агресією. Вже 8-ма гаубиця Zuzana 2 тепер у безпеці в руках Збройних Сил України" , - написав Надь у Twitter.

На початку червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2 через державну акціонерну компанію Konštrukta-Defence на підставі договору комерційного продажу.

У серпні повідомлялося, що Словаччина передала перші чотири САУ Zuzana 2 Україні.

Окрім виконання контракту на постачання восьми гаубиць Zuzana 2, Konštrukta-Defence виготовить для України ще 16 гаубиць Zuzana 2, які спільно профінансують Данія, Німеччина і Норвегія.