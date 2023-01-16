Уоллес: Британія направить в Україну ескадрилью танків Challenger 2

Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес підтвердив, що його країна направить до України ескадрилью танків Challenger 2, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час виступу в парламенті Уоллес наголосив, що Росія не змогла зламати волю українського народу, але їй «вдалося втратити значну кількість генералів та командирів».

"Тепер ми очікуємо повторення російського наступу, незалежно від того, скільки втрат людських життів він спричинить" , - сказав міністр.

За словами Уоллеса, союзники України мають «прискорити колективні зусилля, щоб різко, економічно та у військовому відношенні зберегти тиск» на диктатора РФ Володимира Путіна.

Уоллес також назвав передачу танків ЗСУ найважливішим пакетом військової допомоги на сьогодні "для прискорення успіху України".﻿

The Sun уточнює, що Британія направить в Україну 14 танків Challenger 2 та 30 САУ AS90. Уоллес нагадав, що його країна першою передасть ЗСУ західні танки.

За словами журналістки Sky news Дебори Хейнс, Британія має намір передати ЗСУ 100 одиниць техніки. Пакет військової допомоги, за її словами, включатиме:

бронетранспортери FV432 Бульдог;

десятки безпілотників;

100 ракет;

100 000 артилерійських снарядів.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня оголосив, що Україна отримає роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції. Також про готовність передати ЗСУ танки повідомили у Фінляндії.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п'ять країн готові передати ЗСУ танки Leopard, але чекають на рішення Німеччини. Раніше Bloomberg повідомляв, що Німеччина цього тижня ухвалить рішення про постачання ЗСУ танків Leopard 2 до зустрічі в форматі Рамштайн 20 січня.