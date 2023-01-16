Глава МЗС Німеччини у Гаазі виступила за трибунал над керівництвом Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що виступає за міжнародний спеціальний суд, який має притягти російське керівництво до відповідальності за розв'язану проти України війну, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона заявила у своїй промові в Гаазькій академії міжнародного права з посиланням на Spiegel.

Бербок заявила, що суд за межами України має виходити із українського кримінального права. Суд повинен мати можливість проводити розслідування та судити російське керівництво.

За словами Бербок, під час свого візиту до Харкова минулого тижня вона говорила зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою про створення такої можливості разом із деякими партнерами. Важливо, щоб це було доповнено міжнародним компонентом. Наприклад, розміщення за межами України за фінансової підтримки партнерів та міжнародних прокурорів та суддів могло б підкріпити неупередженість та легітимність цього суду, наголосила міністр.

"Спеціальна інституція — це не ідеальне рішення, навіть для мене. Але причина, через яку нам потрібна ця спеціальна інституція, полягає в тому, що в нашому міжнародному праві на даний момент існує лазівка" , — сказала міністр.

Бербок запропонувала реформу міжнародного кримінального права, щоб усунути правову прогалину. За її словами, правову базу Міжнародного кримінального суду в Гаазі в середньостроковій перспективі має бути скориговано таким чином, щоб злочин за агресію також міг переслідуватися без обмежень.

Одна з причин, через яку це нині це неможливо, полягає в тому, що ні Росія, ні Україна не є сторонами Римського статуту як правової основи суду.

Нагадаємо, високопоставлені британські політики закликали до створення трибуналу за злочинами Росії в Україні на зразок Нюрнберзького трибуналу, на якому судили нацистських лідерів.

Відповідну резолюцію, за словами заступника глави МЗС України Еміни Джаппарової, вже винесено на голосування в ООН.