Генштаб: У РФ іноземцям пропонують громадянство за вступ до армії

У Російській Федерації іноземців підкуповують швидким отриманням російського громадянства у випадку, якщо вони підуть у російську армію, яка воює проти України, повідомляє Українська правда.

Про це говорить оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 16 січня.

"На території Росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства Російської Федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії.

Також у Москві здійснюється тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих збройних сил через переказ коштів у розмірі від 10 млн рублів".

Крім того, на полігоні Кадамовський Ростовської області очікується прибуття підрозділів з мобілізованими з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, в першу чергу доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії "Вагнер" та загонів "Барс", які постійно втрачають особовий склад в Україні.

Тим часом у населених пунктах тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей, за даними української сторони, російські загарбники посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.