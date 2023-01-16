Данілов анонсував останній ривок Кремля у війні з Україною

Російське керівництво готується до "крайнього ривку" у війні з Україною, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Вони готуються до крайнього ривка. З цим пов'язані процеси зміни людей. Використовували "Вагнера", кадировців, йде на зміну російська армія… У них "останній дзвінок". Більше не буде на кого міняти і списувати поразки, яких вони зазнають на нашій землі" , — сказав він.

Данілов спрогнозував, що цей "крайній ривок" може бути на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого або у березні.

"Їхня мобілізація, яка не зупинялася, для нас це – виклик. Ми повинні приготуватися до спроби їхнього наступу" , — підкреслив секретар РНБО.

Як повідомлялось, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що президент РФ Володимир Путін злякався впливу власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та лідера Чечні Рамзана Кадирова, тому вирішив прибрати їх з інформаційного поля.