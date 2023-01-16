Кулеба обговорив з главою МЗС Британії нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм британським колегою Джеймсом Клеверлі. Під час переговорів вони обговорили майбутні санкції проти Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Кулеби у Twitter.

"У мене була розмова з Джеймсом Клеверлі, щоб подякувати йому за роль в історичному рішенні Великобританії надати Україні танки Challenger 2, гаубиці та інше обладнання" , - написав він.

За його словами, глава британського МЗС підтвердив готовність працювати над тим, щоб переконати інші країни надати Україні танки західного типу.

"Ми також обговорили нові санкції щодо російської ракетної та безпілотної промисловості, спрямовані на припинення російського ракетного терору проти цивільного населення. Я глибоко вдячний Великій Британії за те, що вона рішуче виступає на боці України" , - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги. Зокрема, ескадронів танків "Challenge 2" з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами та 8 гарматами AS90.