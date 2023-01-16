Трюдо: Канада поки що не розглядає питання про відправку Leopard 2 Україні

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у понеділок, що канадський уряд наразі не розглядає питання про відправку танків Leopard 2, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Global News.

"Ми розглянемо всі запити від України, але ми ще не готові до цього, щодо танків Leopard 2. Але ми тут для того, щоб надати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла перемогти Росію" , – зазначив Трюдо.

Раніше в понеділок радник офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю газеті The Globe and Mail заявив, що Київ звернеться до Оттави з проханням надати власні танки Leopard 2 й "оптимістично налаштований" щодо позиції Німеччини з цього питання.

Реекспорт Leopard 2 вимагає схвалення німецького уряду, оскільки саме в Німеччині виготовляють цей бойовий танк. Через це інші країни, які придбали ці танки, не можуть відправити їх в Україну без дозволу Берліна.

Нагадаємо, минулого тижня Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами. Та в п'ятницю уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка Leopard в Україну.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, федеральний уряд Німеччини цього тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.