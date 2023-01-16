ГУР: Путін доручив Герасимову захопити Донецьку область до березня

За даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін доручив командувачу окупаційних військ Валерію Герасимову захопити Донецьку область до березня, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freeдом.

Юсов додав, що для окупантів пріоритетний напрямок — це Донбас.

"Чергові терміни, які він (Путін – ред) визначає вже для Герасимова, як для нового керівника СВО, а насправді війни проти України, і Герасимов ці цілі опускає вже нижче – це цілі захоплення Донбасу та формування там певної зони безпеки вже до березня місяця" , – повідомили в українській розвідці.

Юсов нагадав, що диктатор уже не вперше ставить загарбникам терміни щодо захоплення України, які щоразу переносилися. Він переконаний, що в окупантів нічого не вийде і цього разу.

Глава Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС спрогнозував, що новий масштабний наступ російських військ розпочнеться навесні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня повідомляв, що країна-агресор може піти у новий великий наступ у лютому 2023 року. За його словами, він може розпочатися з території Білорусі у напрямку Києва.

У ГУР зазначали, що Росія може готуватися до нового наступу у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.