Зеленський обіцяє покарання всім винним за удар по будинку у Дніпрі

У місті Дніпро триває розбір завалів у будинку, зруйнованому російською ракетою 14 січня, загиблих уже 40 осіб, врятованих – 39, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 16 січня.

"Досі у Дніпрі продовжується розбір завалів у будинку, зруйнованому російською ракетою. Я дякую всім, хто здійснює цю рятувальну операцію! Кожному працівнику ДСНС і поліції, кожному лікарю, кожному волонтеру! Усім, хто залучений!

Станом на цей час (22:15) вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них 6 дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати у будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з'ясувати інформацію вже щодо 22 людей.

Відомо про 40 загиблих, серед них – три дитинки. Мої співчуття всім, чиїх близьких забрав цей удар!".

Президент зазначив, що Служба безпеки України вже почала встановлювати інформацію про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар.

Зеленський переконаний, що кожен винний буде притягнутий до відповідальності.

"Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використаємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні, – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання.

Це принципове завдання для України й для наших партнерів. Я дякую кожному, хто підтримує нашу державу на шляху до справедливості".

За даними ДСНС, станом на 21:00 у Дніпрі травмовано 77 осіб (з них 14 дітей).

Із 47 зниклих осіб 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях, 25 осіб наразі розшукуються.

Психологи ДСНС надали допомогу 174 постраждалим.