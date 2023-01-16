ДТЕК: В Одеській області можливі екстренні відключення електроенергії

Негода може призвести до позапланових відключень електроенергії в Одеській області. Там також у посилений режим переведено аварійні бригади, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook ДТЕК "Одеські електромережі".

Попередньо відомо, що в ніч на 17 січня в області очікується погіршення погодних умов.Можливі пориви вітру 15-20 м/с. У зв’язку з цим було оголошено перший рівень погодної небезпеки.

"Наші аварійні бригади переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати аварії. Енергетики також просять допомогти енергосистемі та не перевантажувати мережу під час різкого похолодання" , - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 14 січня, мешканці Одеси почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги у всій області.

Українським військовим вдалось збити мінімум 10 ракет, які росіяни запустили по території України у суботу, 14 січня.