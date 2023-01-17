Погода в Україні на 17 січня: Дощі, місцями сильний вітер

Сьогодні, 17 січня, у більшості областей України пройде невеликий дощ, опади пройдуть лише східні регіони. Температура в Києві близько 2-4° тепла. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"Хмарно. Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликий дощ, уночі з мокрим снігом (у Карпатському регіоні помірні опади)" , - пишуть синоптики.

У західній та північній частині вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних, центральних, південних, удень та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 1-6° тепла, в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Криму 7-12°.

На Київщині невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура в області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.