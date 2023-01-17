Ситуація на фронті станом на ранок 17 січня: дані Генштабу

Минулої доби російська армія завдала 2 ракетних і 7 авіаційних ударів і зробила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Противник не залишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах" , - зазначили у відомстві.

Крім того, минулої доби підрозділи сил оборони відобразили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів, у тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам'яне, Спірне, Краснопілька, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам'янка, Водяне, Невельське, Мар'їнка, Перемога Донецької області.

На Куп'янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне становище, на Запорізькому та Херсонському – продовжує оборонятися.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Танкові, міномети та артилерійські обстріли зазнали районів понад п'ятнадцяти населених пунктів. Серед них — Червоне, Ненудне, Веселе, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Дворічна та Кам'янка Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це – Кислівка, Котлярівка, Вишневе Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневої поразки зазнали, зокрема, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе Донецької області, а лише понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Донечині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполі, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське та Плавні на Запоріжжі.

На Херсонщині окупанти не припиняють терор цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Саблуківка, Качкарівка, Ольга, Тягинка, Інгулець та Херсон.

"На тимчасово зайнятих територіях, у населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію всіх українських телеканалів, транслюється лише російське телебачення" , - додали у Генштабі.

Також підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони України за добу вразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.