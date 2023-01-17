У Дніпрі вже розібрали 90% зруйнованого ракетою будинку

Станом на ранок 17 січня рятувальники розібрали вже 90% завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі: 40 людей внаслідок удару загинули, але під завалами ще можуть бути люди, повідомляє Українська правда.

"На 90% розібрано уламки зруйнованого російською ракетою будинку", - пряма мова Резніченко.

Глава ОВА зазначив, що рятувальна операція у Дніпрі триває вже понад 63 години. За цей час врятували 39 людей. Загалом внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці 14 січня загинуло 40 людей та 79 отримали поранення. Серед постраждалих 16 дітей. 28 поранених перебувають у лікарнях, 10 з них – у тяжкому стані.

Станом на ранок 17 січня 25 мешканців будинку розшукуються.