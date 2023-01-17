Британська розвідка: РФ дедалі важче завдавати високоточних ударів

Використання росіянами протикорабельної ракети Х-22 для обстрілу Дніпра вказує на те, що ударний потенціал РФ далекого радіусу дії дедалі втрачає функціональність﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Міноборони нагадує, що 14 січня РФ поновила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі, запустивши десятки ракет — приблизно за 15 днів після попередньої атаки. Як і раніше, ціллю стала передусім українська електромережа.

Зазначається, що російська протикорабельна ракета AS-4 Kitchen (назва за класифікацією НАТО, радянська — Х-22), випущена з бомбардувальника Ту-22М3, уразила житловий будинок у Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей.

"Росія неправдиво заявила, що винна українська ракета ППО. Kitchen, як відомо, неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її радарна система наведення погано розрізняє цілі в міських районах" , — кажуть у міністерстві.

За інформацією британської розвідки, подібна зброя була використана під час інших атак із масовими жертвами серед мирних жителів, зокрема — обстрілу торгового центру в Кременчуці 27 червня.