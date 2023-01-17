Генштаб: Захисники за добу ліквідували близько 870 солдатів РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 116 тисяч 950 військових, 3 221 танк, 6 215 бойових броньованих машин та 2 104 артилерійські системи.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано,

танків - 3121 (+3) од.

бойових броньованих машин – 6 215 (+11) од.,

артилерійських систем – 2 104 (+5) од.,

РСЗВ – 441 (+3) од.,

засобів ППО – 220 (+0) од.,

літаків – 286 (+0) од.,

вертольотів – 276 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од.,

крилатих ракет - 749 (+0) од.,

кораблів/катерів – 17 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7) од.,

спеціальної техніки – 190 (+0) од.

Дані уточнюються.