Генштаб: Захисники за добу ліквідували близько 870 солдатів РФ

Генштаб: Захисники за добу ліквідували близько 870 солдатів РФ
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 116 тисяч 950 військових, 3 221 танк, 6 215 бойових броньованих машин та 2 104 артилерійські системи.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків - 3121 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 6 215 (+11) од.,
  • артилерійських систем – 2 104 (+5) од.,
  • РСЗВ – 441 (+3) од.,
  • засобів ППО – 220 (+0) од.,
  • літаків – 286 (+0) од.,
  • вертольотів – 276 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од.,
  • крилатих ракет - 749 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 17 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7) од.,
  • спеціальної техніки – 190 (+0) од.

Дані уточнюються.

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