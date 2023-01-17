ЗСУ: У РФ у Чорному морі зібрано майже рекордну кількість ракет

Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що Росія зосередила у Чорному морі ракетоносії з одночасним залпом у 44 "Калібра" - це майже рекорд. Вона зазначила, що цей пункт базування вчора відвідав підводний човен, що може свідчити про додаткове переспорядження, повідомляє Дзеркало тижня.

"А це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають на бойовому чергуванні, до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. Тому що знаходження в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість – все це може свідчити про продовження ракетних атак" , – розповіла Гуменюк.

Така кількість ракет – максимальний залп усіх шістьох носіїв, які зараз перебувають у Чорному морі, пояснила вона.

"Оскільки після 14-го частина ракет була використана, і після цього лише один човен заходив до пункту базування. Всі інші залишалися на місцях" , - каже Гуменюк.

Вона додала, що найбільша кількість ракет, яку окупанти зосереджували у Чорному морі за весь час повномасштабної війни – 48 одиниць.