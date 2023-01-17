Арестович заявив, що звільняється із ОП

Радник ОП Олексій Арестович заявив, що написав заяву про звільнення з Офісу президента після "принципової помилки".

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку" , - написав він у соцмережах.

Арестович написав заяву на ім'я голови ОП Андрія Єрмака. Поки невідомо, чи подав він відповідне прохання до ОП та чи задовольнили його.

Радник ОП також "пожартував" під власним повідомленням у соцмережі. За його словами, минулого разу, коли він хотів звільнитися, розпочалося повномасштабне вторгнення.

Після російського ракетного удару по будинку в Дніпрі, внаслідок якого загинули вже 44 особи, Арестович заявив, що ракету збили українські сили ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок.

Слова Арестовича підхопила російська пропаганда та чиновники.

Після громадського резонансу йому довелося вибачатися перед українцями та постраждалими.