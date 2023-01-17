Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 44

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці зросла до 44 осіб.

Мер заявив, що перебуває на місці трагедії.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі витягли тіло 1 загиблої дитини.

Нагадаємо, під час масованого ракетного обстрілу російські військові 14 січня потрапили до багатоповерхівки у Дніпрі. Удару завдали ракетою Х-22, призначеної для знищення авіаносних груп у морі.

У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.