80% росіян вважають СРСР добрим часом - опитування

Згідно з результатами опитування російського Фонду громадської думки, переважна більшість росіян – 80% – вважають радянську епоху скоріше добрим часом, а 63% жалкують про розпад СРСР.

Соціологи зазначають, що СРСР вважають добрим часом 74% людей до 50 років та 87% старших за 50 років. При цьому радянський час бачать добрим і переважна більшість – 64% – росіян віком від 18 до 30 років, які союзу не застали.

Жалкують про розпад СРСР 82% людей старше 50 років і 46% людей молодших 50 років. Серед 18-30-річних росіян жалкують про розпад СРСР – майже третину опитаних.

Дослідження ФОМ проходило 16-18 грудня 2022 року. Було опитано 1500 респондентів їх 53 суб'єктів РФ (104 населені пункти). Статистична похибка вбирається у 3,6%.