Україна отримала від Євросоюзу перші 3 млрд із пакету макрофіну

Єврокомісія сьогодні перерахувала перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро для України, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається у повідомленні ЄК, за стабільної, регулярної та передбачуваної фінансової підтримки у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік у рамках цього інструменту Україна зможе продовжувати виплачувати заробітну плату та пенсії та підтримувати роботу основних комунальних послуг, таких як лікарні, школи та житло для переселенців. .

"Це також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновити життєво важливу інфраструктуру, зруйновану Росією під час її агресивної війни, таку як енергетична інфраструктура, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости" , - додали в ЄК.

Порівняно зі стандартними програмами MFA та з урахуванням поточних обставин в Україні цей інструмент MFA+ пропонує Україні підвищену гнучкість та вигідніші умови запозичення. Україна має погасити пільгові кредити протягом 35 років, починаючи з 2033 року. На знак солідарності ЄС також запропонував покрити витрати України за відсотковими ставками, які, за необхідності, підтримуються за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС.

Україна та Євросоюз 16 січня, підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.