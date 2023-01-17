У Дніпрі завершили рятувальну операцію: 44 загиблих

У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару 14 січня - 20 людей зникли безвісти, підтверджено загибель 44 людей. Про це повідомили представники ДСНС.

"Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей, отримано 47 повідомлень про безвісти зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдено живими у родичів , у лікарнях" , - повідомили у Держслужбі.

У ДСНС уточнили, що пошуково-рятувальні роботи завершено о 13:00.

Завершення рятувальної операції підтвердив і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.