ДБР: Суд дозволив заарештувати Януковича

Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього президента Віктора Януковича у справі про розстріл протестувальників на Євромайдані, повідомляє Ділова столиця.

Рішення прийнято за клопотанням слідчого ДБР, погодженого з Офісом генерального прокурора з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Ще у листопаді 2021 року ДБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та інших дев’ятих високопосадовців під час акцій протесту у 2014 році. Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. На даний час вже відносно усіх 10 підозрюваних заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою" , — сказано в повідомленні.

Також суддя встановив терміни стороні захисту для ознайомлення з матеріалами справи, після яких обвинувальний акт буде направлено до суду.

Як повідомлялось, 28 грудня 2022 року український суд ухвалив перший вирок за військовий злочин, скоєний у тимчасово окупованому Криму. Засуджено двох колишніх працівників СБУ, які катували активіста Євромайдану Олександра Костенка.