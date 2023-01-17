Росія помстилася посадовцям ЄС у відповідь на дев’ятий пакет санкцій

Росія оголосила про розширення санкційного списку представників ЄС у відповідь на запровадження дев'ятого санкційного пакета проти РФ, повідомляє Європейська правда.

Про відповідне рішення МЗС Росії повідомило на своєму сайті у вівторок.

Особам із санкційного списку заборонений в’їзд на територію Росії.

В міністерстві уточнили, що йдеться про керівництво силових відомств країн ЄС, задіяних у підготовці ЗСУ в рамках місії ЄС з надання військової допомоги Україні, європейських державних та комерційних структур, що виробляють та поставляють озброєння та військову техніку Україні, а також громадян держав Євросоюзу, "помічених у систематичній публічній антиросійській риториці".

Обмеження поширені також окремих депутатів Європарламенту.

Дев'ятий пакет санкцій ЄС був затверджений у грудні. Країни-члени, які виступають за більш жорстку санкційну політику щодо Росії, були не зовсім задоволені цим рішенням.

Євросоюз зараз працює над десятим санкційним пакетом, але навряд чи встигне підготувати його до саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого.