Зеленський провів відеопереговори зі Штайнмаєром: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 січня, провів відеопереговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, повідомляє Новое время.

Глава держави повідомив у Facebook, що обговорив зі Штайнмаєром ситуацію на фронті, необхідність нарощувати оборонну допомогу Україні та реалізацію української формули миру. Він подякував Німеччині за допомогу українцям та підтримку вимушених переселенців.

"Україна цінує ухвалені на початку цього року важливі оборонні рішення керівництва Німеччини, а також вагому підтримку в гуманітарній, фінансовій та оборонній сферах від початку повномасштабного вторгнення Росії" , — наголосив Зеленський.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський сказав, що передана Німеччиною система IRIS-T дуже добре показала себе при захисті українського неба. Він також відзначив рішення передати Україні ЗРК Patriot і БМП Marder.

Раніше агентство Reuters повідомило, що партнери Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца в Давосі, щоб той дозволив постачання танків Leopard Україні. Про передачу роти Leopard захисникам України 11 січня першим оголосив президент Польщі Анджей Дуда.﻿

20 січня відбудеться восьма зустріч у форматі Рамштайн, на яких представники близько 50 країн обговорюють військову допомогу Україні.

Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше від початку повномасштабної війни відвідав Україну. Після візиту він заявив, що «все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині».

У квітні з'явилась інформація, що президент Володимир Зеленський нібито не захотів зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві через тісні зв'язки останнього з Росією. Штайнмаєр тоді заявив, що був готовий приїхати до Києва разом із колегами з Польщі та країн Балтії, але, за його словами, «у Києві цього не хотіли».

Незабаром Зеленський заявив, що ні президент Німеччини, ні його офіс офіційно не зверталися до Києва щодо візиту в Україну. Заступник глави ОП Андрій Сибіга сказав, що інформація про небажання України прийняти президента Штайнмаєра була "протокольним непорозумінням".