Резніченко: Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 45 людей

В результаті влучання російської ракети у житловий будинок у Дніпрі 14 січня загинули 45 людей, з них 6 дітей, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра. За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей" , — йдеться у повідомленні.

Як повiдомлялося, російські окупанти під час обстрілів 14 січня поцілили у багатоповерхівку в Дніпрі. Один з під'їздів знищено вщент. Наразі ще тривають пошукові та рятувальні роботи.

Голова Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що вранці 17 січня під завалами знайшли ще одну загиблу дитину.