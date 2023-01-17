Резніченко: Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 45 людей

Резніченко: Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 45 людей
Фото: Telegram

В результаті влучання російської ракети у житловий будинок у Дніпрі 14 січня загинули 45 людей, з них 6 дітей, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра. За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей", — йдеться у повідомленні.

Як повiдомлялося, російські окупанти під час обстрілів 14 січня поцілили у багатоповерхівку в Дніпрі. Один з під'їздів знищено вщент. Наразі ще тривають пошукові та рятувальні роботи.

Голова Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що вранці 17 січня під завалами знайшли ще одну загиблу дитину.

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