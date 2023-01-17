Резніков відповів, навіщо Росія погрожує черговою ескалацією

Глава Міноборони України Олексій Резніков переконаний, що країна-агресор РФ погрожує черговою ескалацією, щоб сісти за стіл переговорів з Україною на своїх умовах, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю NHK Резніков зазначив, що росіяни вже знають, що їх так звана «спеціальна військова операція» провалилася, і тепер вони мають лише одну мету — зберегти власний режим.

Міністр наголосив, що стратегічна мета росіян — сісти за стіл переговорів з Україною на своїх умовах, і це є причиною погроз ескалацією.

За його словами, росіяни хочуть «зберегти обличчя» і уявити себе переможцями.

Резніков також зазначив, що Україна не відступить від своєї позиції, що вона розпочне переговори з Москвою лише після того, як російські війська будуть виведені з українських територій.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ збирає сили для чергової ескалації, але поразка агресора має бути безальтернативною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що висловлювання представників країни-агресора РФ про нібито «готовність до переговорів» з Україною є нісенітницею.