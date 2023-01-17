Повітряні сили: По Києву 14 січня Росія вдарила С-400 з Брянської області

Повітряні сили підтвердили, що по Києву в суботу 14 січня ворог застосував зенітні ракети С-400 з Брянської області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 5 каналу і в коментарі УП.

Полковник зазначив, що вся прифронтова зона вже пів року потерпає від зенітних ракет С-300 та С-400, які ворог запускає по наземних цілях.

Водночас 14 січня ворог вперше вдарив таким видом озброєння (С-400) по Києву. Удар було завдано з Брянської області РФ. Ігнат уточнив УП, що по Києву та області в суботу ворог випустив понад 10 таких зенітних ракет, які летіли по балістичній траєкторії.

Речник Повітряних сил нагадав, що українська ППО наразі не має засобів для збиття таких ракет. Водночас, за словами Ігната, Сили оборони України працюють над протидією таким крокам противника.

"Вже пів року вся прифронтова зона – під ударом цих ракет. Нічого не змінилося. Змінився лише напрямок, з якого вони вперше це зробили, - Брянська область. І доволі таки з великої дальності. С-400 б’є на понад 200 кілометрів.

Треба розуміти, що і звідти є загроза, тому треба робити певні заходи протидії. Там у противника небагато варіантів, де їх розташовувати. Не буду говорити, що там треба робити, але кроки стосовно цього вже робляться".