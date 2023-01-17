У Польщі відбулася зустріч Залужного з генералом Міллі

У Польщі відбулася зустріч Залужного з генералом Міллі
Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у Польщі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.
Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу".

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