У Польщі відбулася зустріч Залужного з генералом Міллі
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у Польщі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.
Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу".