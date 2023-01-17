ГУР: Ймовірність вторгнення військ РФ із Білорусі залишається низькою

Українська розвідка відстежує рух військ РФ на території Білорусі. За даними ГУР, ймовірність нового вторгнення російської армії з півночі в Україну найближчими тижнями залишається низькою, повідомляє Новое время.

Про це заявив представник української розвідки Андрій Черняк, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони у Telegram.

"Ми постійно стежимо за будь-якими змінами ситуації у Білорусі. Сьогодні військова розвідка України не фіксує на території Білорусі ознаки створення ударного угруповання" , - сказав він.

Черняк зазначив, що російська армія в Білорусі завдає ударів по мирним містам та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих, а потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій.

"Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку білорусів - це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій" , - заявив представник ГУР.

Черняк додав, що у разі нового вторгнення сили окупантів буде знищено.

У грудні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у лютому РФ може піти у новий наступ. За його словами, наступ може відбутися не на Донбасі, а у напрямку Києва з боку Білорусі чи на південному напрямку.

За словами речника Пентагону Пета Райдера, ознак підготовки наступу РФ з Білорусі поки немає.