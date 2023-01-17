ЗМІ: Нідерланди розглядають можливість відправлення системи Patriot до України
Нідерланди розглядають можливість відправлення системи Patriot до України, приєднуючись до США та Німеччини у зміцненні військового арсеналу України найважливішими засобами протиповітряної оборони для боротьби з російським вторгненням, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Bloomberg.
Джерела видання, знайомі з питанням військової допомоги, які говорили на умовах анонімності, заявили, що уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення про розміщення системи.
При цьому, в уряді Нідерландів заявляють, що постійно обговорюють військову підтримку України.
"Нідерланди постійно розглядають можливість військової підтримки України", – заявив представник міністерства оборони Нідерландів Сашко Лувхофф.
За її словами, Нідерланди приділяють пріоритетну увагу військовим постачанням в Україну. При цьому вона не повідомила подробиць про конкретні системи озброєння або постачання.
Нагадаємо, раніше США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги майже на 2 млрд доларів, в якому було анонсовано постачання першої батареї комплексу ППО Patriot для України.