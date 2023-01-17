Шольц: Німеччина веде переговори про танки Leopard для України з союзниками

Німеччина обговорює з союзниками можливі постачання важких танків Leopard до України, але для будь-яких анонсів необхідно узгодити це питання з іншими країнами, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява канцлера ФРН Олафа Шольца в інтерв'ю Bloomberg.

"Я завжди думаю про ситуацію... Ми завжди діємо разом з нашими союзниками та друзями - ми ніколи не діємо поодинці" , - заявив Шольц, коментуючи можливу передачу танків Україні.

Канцлер також зазначив, що його країна підтримує Україну "стільки, скільки необхідно, і всіма засобами, які вона може використати". Але він уточнив, що одна з головних цілей зараз - не допустити війни між Росією та НАТО.

Зазначимо, що від уряду Німеччини залежить те, чи зможуть інші країни постачати в Україну Leopard, оскільки для цього потрібний відповідний дозвіл.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр оборони Британії Бен Уоллес після анонсу передачі танків Україні закликав Німеччину дозволити постачання Leopard для ЗСУ.

Також ми писали, що у Німеччині призначать нового міністра оборони. Ним стане Борис Пісторіус. В уряді ФРН зазначають, що перше його рішення стосуватиметься танків для України.