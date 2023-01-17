Прем'єр Нідерландів підтвердив намір передати Україні ЗРК Patriot

Під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Rfi.Fr.

"Ми маємо намір приєднатися до того, що ви робите з Німеччиною щодо проекту Patriot, системи протиповітряної оборони. Я вважаю, що це важливо, і ми приєдналися до цього" , – сказав Рютте Байдену в Білому домі.

Прем'єр-міністр Нідерландів також додав, що він сьогодні вранці вже обговорив це з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Під час переговорів вони обговорили ракетний удар РФ по житловому будинку у Дніпрі.

А сьогодні західні ЗМІ повідомили, що Нідерланди розглядають можливість передачі Україні системи Patriot.