Yasno: У середу обмеження світла в Україні очікуються на рівні вівторка
Дефіцит електроенергії в українській системі залишається суттєвим, на середу прогнозовані обмеження такі ж, як і у вівторок, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
Він зауважив, що для столиці обмеження споживання становили 952 МВт.
"Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють", – пояснив гендиректор компанії.
За словами Коваленка, на середу прогнозовані обмеження залишаться такими ж, як були у вівторок, проте передбачити, чи вдасться розподілити їх за графіками, поки важко.
Хоча температура повітря у країні зросла протягом вихідних, що традиційно призводить до зменшення дефіциту, обсяги споживання поки не падають. Коваленко припускає, що причиною є відкладене споживання, коли після відновлення постачання споживачі починають "надолужувати" витрати електрики: заряджати пристрої та закінчувати справи, які не встигли до відключення.
"Як тільки ліміти від Укренерго стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати", – прогнозує він.
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