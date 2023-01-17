Yasno: У середу обмеження світла в Україні очікуються на рівні вівторка

Дефіцит електроенергії в українській системі залишається суттєвим, на середу прогнозовані обмеження такі ж, як і у вівторок, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він зауважив, що для столиці обмеження споживання становили 952 МВт.

"Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють" , – пояснив гендиректор компанії.

За словами Коваленка, на середу прогнозовані обмеження залишаться такими ж, як були у вівторок, проте передбачити, чи вдасться розподілити їх за графіками, поки важко.

Хоча температура повітря у країні зросла протягом вихідних, що традиційно призводить до зменшення дефіциту, обсяги споживання поки не падають. Коваленко припускає, що причиною є відкладене споживання, коли після відновлення постачання споживачі починають "надолужувати" витрати електрики: заряджати пристрої та закінчувати справи, які не встигли до відключення.

"Як тільки ліміти від Укренерго стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати" , – прогнозує він.

Нагадуємо:

Внаслідок останньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України на Одещині утворився "дуже суттєвий" дефіцит електроенергії, споживання обмежено на половину.

Внаслідок масованої ракетної атаки на українську енергосистему в суботу, 14 січня, було пошкоджено 9 блоків ТЕС, 3 магістральні підстанції та повітряну лінію