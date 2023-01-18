FAZ: Німеччина цього року зможе дати Україні 15 танків Leopard 2

Виробник зброї Rheinmetall вже цього року може передати українським військовим до 15 танків Leopard 2. Але все залежить від рішення уряду Німеччини.﻿ Про це, з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Німецький виробник зброї зможе підготувати і передати Україні від 10 до 15 танків Leopard 2 вже до кінця 2023 року. Однак це буде можливо тільки у випадку, якщо уряд Німеччини погодить дане рішення найближчим часом .

Таку інформацію ЗМІ підтвердили безпосередньо у Rheinmetall. Там зазначили, що ремонт Leopard 2 досить дорогий, тому компанія не може самостійно його профінансувати.

При цьому раніше глава компанії Армін Паппергер заявляв, що у разі згоди німецького уряду на передачу танків, Україна зможе їх отримати не раніше 2024 року.

Нагадаємо, Німеччина до цього часу не погоджувалася на передачу Україні танків Leopard. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачань.

Водночас в уряді закликають дозволити іншим країнам постачати Україні Leopard.