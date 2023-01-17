США пом'якшили деякі санкції проти Росії: про що йде мова

Санкції США проти РФ тепер не поширюються на надання продукції в сільськогосподарській сфері, а також на транзакції щодо будь-яких клінічних випробувань, а не тільки поточних, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Міністерства фінансів США.

Як уточнили у відомстві, цей документ замінює опубліковану у липні 2022 року ліцензію 6В. У тексті нового документа є ряд відмінностей, порівняно з попередньою версією.

Зокрема, йдеться, що дозволяються пов'язані з РФ транзакції, що стосуються виробництва, продажу, транспортування або надання сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, медицини, медичної апаратури, її запчастин і компонентів або оновлень програмного забезпечення для неї, запобігання розповсюдженню, діагностиці або лікуванню. COVID-19, включаючи дослідження або клінічні випробування, що стосуються COVID-19, або клінічних випробувань та іншої дослідницької медичної діяльності.

У попередній версії ліцензії "надання" сільгосппродукції не згадувалося. Йшлося лише про її виробництво, продаж чи транспортування. Крім того, в ліцензії 6B говорилося, що дозвіл стосується не будь-яких клінічних випробувань, а лише "тривалих".

Мінфін США не уточнює, як довго діятиме ліцензія 6С, термін дії її попередньої версії також не вказувався.

Нагадаємо, що найближчими тижнями проти Росії будуть введені нові санкції, які позначаться на обороноздатності та фінансових можливостях країни-агресора.

США та союзники готують нові санкції проти нафтової промисловості РФ.