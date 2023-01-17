У МЗС Литви пояснили, навіщо Росія залякує всіх ядерною зброєю
Сьогодні, 17 січня, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс пояснив навіщо Росія створює атмосферу страху та залякує всіх ядерною зброєю, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Lrt.lt.
"Ми не можемо піддатися створеному Росією наративу щодо використання ядерної зброї, оскільки таким чином вона намагається відмовити країни Заходу від надання підтримки Україні", - заявив Ландсберґіс
За його словами ядерними погрозами Росія намагалась переконати себе, своє керівництво і весь світ у своїх можливостях. Вони створювали наратив, використовуючи один зі своїх інструментів.
"Навіщо їй (Росії - ред.) це зараз потрібно? Створювати атмосферу страху і контролювати процес прийняття рішень..., стримувати нас від постачання зброї в Україну, стримувати процес прийняття рішень, гальмувати процес прийняття рішень", – наголосив міністр.
Ландсберґіс також зазначив, що зараз важливо не піддаватися страху, продовжувати постачати зброю в Україну, адже за його словами найголовнішим завданням зараз є допомогти Україні перемогти, також він підкреслив, що треба продовжити озброювати союзні держави та бути терплячими.
Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Литви закликав світову спільноту не шукати причин тягнути з постачанням зброї Україні.
Раніше повідомлялось, що Ландсберґіс закликав партнерів передати Україні ракети ATACMS та танки Leopard.