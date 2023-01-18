Японія готує "комплексний план" підтримки України

Японія готує комплексний план для підтримки України, який представить у відповідний час. Про це заявив координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, повідомляє Новое время.

"У прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішиди є план дій, і він уже активно займається проблемами України" , - сказав він.

Кабінет міністрів 16 січня ухвалив рішення про підписання Угоди щодо відстрочення платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених у рамках співробітництва урядів України та Японії.