Ситуація на фронті станом на ранок 18 січня: дані Генштабу

Російські війська минулої доби завдали 6 ракетних, 3 з яких по цивільних об'єктах міст Куп'янськ і Краматорськ, а також 14 авіаційних ударів. Також ворог здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Основні зусилля ворог зосереджується на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямі" , - зазначили у відомстві.

Так, підрозділи сил оборони відобразили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Перемога на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається стабільною. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. На аеродромах Білорусі та в повітряному просторі продовжуються спільні навчання авіаційного компонента регіонального угруповання збройних сил РФ та РБ.

У Генштабі додали, що минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення.

Обстріляли райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Рівне, Атинське, Іскрисківщина та Новодмитрівка Сумської області та Ветеринарне, Червоне, Лук'янці, Ненудне, Стариця, Огурцове, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Біла Криниця, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам'янка та Двір.

На Куп'янському напрямку вогневий вплив зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Андріївки в Луганській області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усіх наявних наземних вогневих засобів райони населених пунктів Макіївка, Майданчик, Невське, Краснопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області та Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневої поразки ворожої артилерії зазнали Верхньокам'яне, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецьк.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріл з артилерії та мінометів по Вугледару, Микільським Дачам та Пречистівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка та Новопіль на Донечині та Темування, Щербаки, Степове, Кам'янське та Плавні на Запоріжжі.

На Херсонщині окупанти продовжують терор мирного населення. Мінометні та артилерійські обстріли, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон, постраждали громадянські люди.

Через незначну кількість колаборантів загарбники змушені завозити чиновників з російської федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях.

До того ж, спостерігається нестача працівників у різних галузях, оскільки місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами. Тож росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму", - зазначили в Генштабі.

Крім того, українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Крім того, в районі Соледара зенітники знищили ворожий літак Су-25 окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили 2 пункти управління, а також 5 районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕБ та станцію радіолокації.