Синоптик розповіла, яких неприємних "сюрпризів" варто чекати від погоди сьогодні

Сьогодні на Закарпатті та у Карпатах очікуються сильні дощі, у горах місцями з мокрим снігом. Погода посилюватиметься потужним штормовим вітром, на решті території без опадів також не обійдеться, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"На решті території України сьогодні також переважатиме волога погода, періодично дощі, від невеликих до помірних, тумани" , - розповіла синоптик.

За словами Діденка, практично всюди в Україні передбачається сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 м/с.

Температура повітря хоч якось компенсує некомфортну синоптичну ситуацію – буде тепло протягом дня +6…+12 градусів, у південній частині +10…+15 градусів, на сході України +3…+8 градусів.