Блінкен: Територіальні вимоги РФ до України немприйнятні
Вимоги РФ визнати тимчасово окуповані регіони України такими, що належать Москві, є неприйнятними. Про це заявив на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Ділова столиця.
Він також підкреслив, що такі вимоги з боку Росії не дозволяють налагодити мирний переговорний процес між країнами.
"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", — зазначив Блінкен.
Блінкен наголосив, що США разом із союзниками забезпечують Україну всім необхідним, щоби вона добилася успіху в протистоянні російській агресії.
"Найшвидший шлях досягти стійкого завершення цієї війни, дійти до дипломатії, до переговорів – це посилити Україну на полі бою. Це саме те, що ми робимо", – сказав він.