Блінкен: Територіальні вимоги РФ до України немприйнятні

Вимоги РФ визнати тимчасово окуповані регіони України такими, що належать Москві, є неприйнятними﻿. Про це заявив на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Ділова столиця.

Він також підкреслив, що такі вимоги з боку Росії не дозволяють налагодити мирний переговорний процес між країнами.

"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес" , — зазначив Блінкен.

Блінкен наголосив, що США разом із союзниками забезпечують Україну всім необхідним, щоби вона добилася успіху в протистоянні російській агресії.